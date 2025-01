Terremoto Marche, Guido Castelli confermato commissario alla ricostruzione

Ascoli, 10 gennaio 2025 – "Il percorso di ricostruzione e rinascita dell’Appennino centrale prosegue, avanzando senza sosta. Ringrazio il presidente Giorgia Meloni e il Consiglio dei Ministri per la fiducia accordatami con il rinnovo del mio incarico per il 2025. Questo attestato di fiducia rafforza il mio impegno a proseguire il lavoro svolto, con rinnovata determinazione e dedizione". Con queste parole il senatore Guido Castelli ha annunciato la conferma per il 2025 del suo incarico al vertice della ricostruzione post terremoto del 2016, esperienza iniziata nel gennaio 2023. "In questi due anni alla guida della Struttura Commissariale, sono stati compiuti importanti progressi, ma siamo consapevoli che molto resta ancora da fare. Dopo aver semplificato e velocizzato l'iter amministrativo nel 2024, consentendo un significativo cambio di passo nella ricostruzione privata, il 2025 sarà l'anno dei cantieri pubblici e dei borghi più devastati. Questo risultato – aggiunge Castelli – è frutto di un lavoro di squadra straordinario, che coinvolge ogni giorno regioni, Usr e amministratori locali. Insieme, abbiamo creato un solido punto di ripartenza: ora dobbiamo continuare su questa strada. Il posto migliore in cui vivere lo stiamo costruendo insieme".