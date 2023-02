Terremoto, i volontari in prima linea

Il 6 febbraio 2023 alle ore 4.17 un forte terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito il distretto di Nurdagi, in Turchia. Molti sono stati i danni, migliaia le vittime. Si cercano ancora i corpi tra le macerie. Data l’enorme catastrofe e il bilancio delle vittime, tante sono state le manifestazioni di solidarietà da parte delle nazioni europee. Di fronte a questa situazione il generoso popolo italiano si è subito mobilitato per dare aiuto. Ad aiutare gli sfollati è l’Avsi – l’Associazione Volontari per il Servizio Internazionale – con sede a Milano. Filippo Agostino, responsabile dell’Avsi in Turchia e attualmente ad Aleppo racconta: "La città è distrutta, intere famiglie hanno perso la casa e fa molto freddo. Sono stati allestiti i primi centri di soccorso per gli sfollati. Servono pasti caldi, coperte, stufe, vestiti". Agostino invita gli italiani ad offrire il loro sostegno per distribuire beni di prima necessità, cure e pasti attraverso donazioni al sito www.avsi.org.it. L’obiettivo da raggiungere è di 3 milioni di euro. Attualmente è stato raccolto l’85% della cifra. Agostino è convinto che l’Italia saprà ancora una volta essere vicina alle popolazioni in difficoltà.