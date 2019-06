Ascoli, 13 giugno 2019 - "Partecipazioni societarie in una costituenda new company per la gestione delle macerie e la ricostruzione edilizia dei territori colpiti dal sisma, nonché progressioni di carriera grazie all’appoggio di asserite conoscenze in ambiti politici di rilievo". Questo – secondo l’impianto accusatorio della Procura di Ascoli – l’imprenditrice sambenedettese Cristina Perotti avrebbe promesso a Stefano Mircoli, il funzionario della Regione Marche addetto alle macerie del terremoto del 2016 che la donna smaltiva attraverso la ditta Dimensione Scavi di San Benedetto di cui è amministratrice.

I due sono stati arrestati e rinchiusi in carcere mercoledì scorso per ordine del giudice delle indagini preliminari di Ascoli per le ipotesi di reato di corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio. Tramite Mircoli sarebbero dunque stati condizionati gli organi regionali per rimpiazzare la società a partecipazione mista pubblico-privata, affidataria della gestione dei servizi in questione. Grazie a intercettazioni telefoniche e acquisizioni documentali, le indagini dirette dal Procuratore capo Monti e svolte dalla Compagnia della Finanza di San Benedetto e della sezione di polizia giudiziaria presso la Procura hanno fatto emergere i rapporti fra i due indagati. Per far fuori la concorrenza sarebbero state introdotte clausole limitative al soggetto subentrato per la gestione dei servizi e nella selezione delle società sub-affidatarie.

Si riferisce anche di pressioni sulla stazione appaltante volte al sub-affidamento del servizio di smaltimento delle macerie del terremoto in via esclusiva a Dimensione Scavi, perfino al cospetto di organi politici nazionali. Per favorire la ditta della Perotti sarebbero anche state proposte modifiche normative volte ad assicurare l’affidamento dei servizi direttamente alle società private. Nel capo d’imputazione si parla che di comunicazioni riguardanti notizie riservate d’ufficio ottenute in relazione all’incarico esercitato da Mircoli in Regione, relative a concorrenti della Dimensione Scavi e potenzialmente destinatarie di appalti per l’erogazione dei servizi.