Terremoto nelle Marche, Arquata ricorda le 52 vittime del 2016

Arquata del Tronto, 24 agosto 2025 – Nove anni dopo quella tragica notte del 24 agosto 2016, Arquata del Tronto non dimentica. Alle 3.36, l’ora esatta della scossa che devastò il paese e la frazione di Pescara del Tronto, la comunità si è ritrovata al Parco della Memoria per rendere omaggio alle 52 vittime arquatane.

Alla cerimonia, segnata dal freddo e dall’umidità, hanno partecipato familiari, cittadini e il sindaco Michele Franchi. Un cuore rosso, donato dalla moglie di una delle vittime, è stato posto al centro dell’area, circondato da 52 lumini accesi in ricordo dei morti. Come ogni anno, i nomi sono stati scanditi uno ad uno, intervallati dal rintocco delle campane.

Accanto alla comunità, anche il vescovo di Ascoli Piceno, mons. Gianpiero Palmieri, che ha parlato di dolore ma anche di speranza .

Il vescovo di Ascoli ha ricordato la volontà della comunità di ripartire e di riportare vita nei paesi colpiti dal sisma: “Una speranza generosa, che resiste a mille fatiche”.

La giornata di commemorazione si chiude con la messa celebrata da monsignor Palmieri alle 18.30 di oggi nella chiesetta dell’area Sae di Pescara del Tronto.