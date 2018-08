Arquata del Tronto (Ascoli), 23 agosto 2018 - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parteciperà, a partire dall’1.30, a Pescara del Tronto (Ascoli Piceno), alla celebrazione commemorativa per le vittime del terremoto nel secondo anniversario del tragico evento. A darne notizia è stato lo stesso Palazzo Chigi in una comunicazione ufficiale.

Nella settimana di Ferragosto si sono fermati tutti. E si sono fermati pure i camion che portano via ciò che resta di Arquata e delle sue frazioni distrutte. «Mi dicono che hanno diritto alle ferie», ha detto il sindaco Aleandro Petrucci. Ha detto anche che la presenza della macerie a distanza di due anni dall’inizio dell’incubo sta lì a testimoniare che siamo ancora e purtroppo nella fase dell’emergenza. Nella notte a Pescara del Tronto si renderà omaggio alle vittime del terremoto, e lo si farà in uno scenario che non è cambiato. Perché le case fatte a pezzi dalle scosse sono ancora lì.