Acquasanta Terme (Ascoli), 29 marzo 2019 - Mancato aggiornamento e mancata attuazione del piano di sicurezza, impalcature pericolose e non a norma e dispositivi di sicurezza non idonei. Queste le irregolarità trovate dopo il blitz dei militari dell'Arma nelle zone terremotate, terminato con 6 denunce e altrettante sanzioni amministrative. I titolari delle 6 imprese edili coinvolte, saranno infatti costretti a pagare multe salatissime, per un valore totale di quasi 100mila euro.

Si tratta del risultato di un'importante operazione di servizio attuata dalla Stazione dei Carabinieri di Acquasanta Terme unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Ascoli, che nel corso degli ultimi giorni hanno sottoposto a controlli serrati decine di cantieri edili, identificando i lavoratori e censendo le imprese coinvolte, marchigiane e non, impegnate nelle attività di ricostruzione post sisma.

Il blitz si inserisce nell'ampio contesto di controlli messo in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli, e ha fatto emergere numerose irregolarità, non solo per quanto riguarda la gestione del cantiere. Nel mirino, infatti, ci è finita una priorità assoluta: la sicurezza dei lavoratori. Vigilare sulla ricostruzione post sisma delle abitazioni private si è quindi rivelata un'attività indispensabile, anche per evitare future infrazioni. I 6 titolari delle imprese coinvolte nel mancato rispetto della normativa vigente, infatti, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria e saranno costretti a sborsare ingenti somme di denaro.