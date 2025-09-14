Terreni della variante Areamare, seconda asta

È stata calendarizzata per giovedì 16 ottobre alle 15.30, la seconda asta per la vendita dei due appezzamenti interessati, ormai diversi anni fa, dalla richiesta di variante proposta da Areamare. La prima si svolgeva a metà giugno e andava deserta: ora si farà un secondo tentativo, con un termine per la presentazione delle offerte fissato alle 12.30 del 15 ottobre. Questa volta il primo lotto avrà un prezzo di 3.012.000 euro e un’offerta minima di 2.259.000. Il secondo lotto, invece, avrà un prezzo di 2.072.000 euro e un’offerta pari a 1.554.000 euro. A giugno per questa procedura non vennero presentate offerte in carta o per via telematica, per cui tutto venne rinviato.

L’asta, benché venga effettuata nello stesso momento, riguarda due blocchi distinti, con il primo riferito al lotto di via Mare e via Scarlatti, e il secondo a quello di via del Cacciatore e via Goffredo da Buglione. Il primo dei due blocchi ha per oggetto principale la vendita dell’appezzamento da 69.549 metri quadri che, come riportato dall’avviso, ricade prevalentemente in zona verde naturale ed attrezzato, nonché attrezzature turistiche e per il tempo libero. Ad aprile – quando venne annunciata l’asta - il prezzo era stato fissato a 3.765.000 euro, mentre l’offerta minima a 2.823.750 euro.

Il pacchetto due, pertanto, ha per oggetto l’appezzamento da 30.382 metri quadri avente, in quanto a destinazione urbanistica, ‘zona per l’istruzione’ e ‘verde pubblico di quartiere’. In questo caso il primo prezzo venne fissato a 2.590.000 euro, mentre l’offerta minima a 1.942.500 euro. Per anni, la famigerata variante Areamare è stata al centro del dibattito cittadino e politico. La società depositava la proposta nel 2017 e avanzava l’idea di cambiare la destinazione d’uso, al fine di realizzare due zone residenziali. In base al computo effettuato, si prevedeva l’insediamento di una volumetria residenziale complessiva pari a 33.482 metri cubi, cui avrebbero corrisposto, all’incirca, 279 abitanti nuovi.

Lunga e articolata anche la vicenda scaturita dallo stallo in cui la pratica era finita. Pratica protagonista di un ricorso al Tar, intentato da Areamare, a sua volta finito in Consiglio di Stato: l’organo di rilievo costituzionale, in tal senso, dava alla giunta un limite temporale entro cui prendere una decisione nel merito. E l’esecutivo comunale, due anni fa, decretava l’insussistenza di interesse pubblico. Rifiuto che ancora una volta è finito al Tar, ma il ricorso è stato rigettato.

Giuseppe Di Marco