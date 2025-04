Terrorismo, se ne parla stasera a Colli

Stasera alle 21,15, la Sala Consiliare di Colli in piazza Garibaldi, ospiterà la presentazione del libro ’Decennio Rosso’, scritto a quattro mani da Massimo Battisaldo e Paolo Margini. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Colli del Tronto all’interno della rassegna ’Autori a Colli’, promette di essere intensa e stimolante, all’insegna della cultura e del confronto. Il libro, che ha già ottenuto importanti riconoscimenti – tra cui il Premio Speciale della Giuria del Premio Nazionale Letterario Franz Kafka – racconta vicende e tensioni che attraversano un intero decennio, con uno sguardo acuto e appassionato sulla società. A dialogare con gli autori ci saranno il poeta Marco Maffei, il critico letterario Paolo Prezzavento, l’avvocato Nazario Agostini e Pietro Di Censo, già capitano dei Carabinieri di Milano e oggi Colonnello in quiescenza. "Decennio rosso" non è un romanzo cupo, di pentimento e di dolore; non è solamente la storia romanzata raccontata da due persone che hanno militato nei gruppi armati ‘Prima linea’ e ‘Formazioni Comuniste Combattenti’; è soprattutto un racconto carico di umanità e di speranza che mostra come una moltitudine di giovani, frazionata in mille gruppi, animata da proposte culturali e politiche innovative e originali, sia riuscita a emergere all’improvviso ponendosi con grande autorità al centro della società.