"Terza corsia? A questo prezzo anche no"

Quante vite ci vogliono prima che si metta mano alla situazione dell’autostrada A14? Se lo chiede il presidente della Cna Emiliano Tomassini che sottolinea la necessità di tempi rapidi: "Se la realizzazione della terza corsia A14 avrà tempi biblici come la messa in sicurezza dei tunnel, allora no, grazie, visto le vite che ci costerebbero. Non è possibile che la realizzazione di un’opera necessaria per la nostra regione, nel 2023, debba costare un prezzo così alto. Quante vite ci vogliono per terminare questi eterni lavori in corso? Per non dire del paradosso della messa in sicurezza di una galleria che va avanti dal 2016 e che trasforma un tratto autostradale nel punto meno sicuro da percorrere di tutte le Marche, se non peggio. Tempi biblici e vittime sulla strada: non ci stiamo più. Abbiamo estrema necessità della terza corsia, ma se non ci sono le competenze per realizzarla in sicurezza, senza compromettere la vita degli automobilisti, allora ne possiamo fare a meno. Che ci rendano almeno le due corsie".

Ieri mattina, come rilevato anche dal coordinatore Andea Caranfa, i cantieri non c’erano più ma quel tratto di strada continua ad essere pericoloso: "La mia azienda spende 130 mila euro di pedaggi all’anno, aggiunge Tomassini, e si incappa spesso in situazioni di difficoltà, come la sbarra che non si alza col telepass e costringe poi ad un girone infernale per recuperare e trovare la strada e situazioni del genere ne devo affrontare ogni settimana. Anche questo contribuisce a rendere l’A14 un girone infernale per cittadini e imprenditori. Anche questo è un grave disservizio, per il quale però si continua ad aumentare, con estrema puntualità, il prezzo del pedaggio". Cna da anni chiede la risoluzione delle criticità legate all’A14 e, perlomeno, l’avvio dei lavori per la terza corsia: "L’abbiamo sempre considerato il progetto oggettivamente più fattibile, ricordano Caranfa e Tomassini, rispetto alle tante, e in alcuni casi decisamente fantasiose, proposte avanzate in questi anni; un progetto al quale opporsi vuol dire mettere l’economia del territorio in stand by. Periodicamente abbiamo chiesto che l’A14 fosse tra le priorità dell’agenda politica. Ma a questo prezzo?".