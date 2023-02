Terza corsia, siamo fermi da anni

Per la realizzazione della terza corsia dell’autostrada A 14 nel tratto delle gallerie, da Pedaso a Grottammare, oltre alla richiesta dei sindaci che la vorrebbero all’interno dell’autostrada esistente, potrebbe esserci un documento più sviluppato e non ancora reso noto ufficialmente, che prevede l’arretramento dell’autostrada nel tratto tra Porto S. Elpidio – Monsampolo. La realizzazione della terza corsia in sede sembra essere molto costosa, considerate le gallerie da scavare anche in punti particolarmente critici e viadotti da realizzare dove ci sono veri e propri dirupi. L’idea di Autostrade, sarebbe di lasciare le quattro corsie attuali per una direzione e realizzare fuori sede un’altra carreggiata per la direzione di marcia opposta. Un progetto che il Comune di Grottammare contesterebbe con veemenza, poiché la nuova strada camminerebbe in sopra elevata su tutto il quartiere Valtesino e in più si verrebbe a creare un nuovo casello nell’area ex Anima a circa 400 metri da quello esistente e per di più nella zona dove dovrebbe sorgere la nuova caserma dei vigili del fuoco.

"Una suggestione più che un progetto – afferma il sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini –. Sarebbe una soluzione altamente impattante. Ora domando, quando i cantieri saranno completati il traffico veicolare sarà così problematico da giustificare lavori tanto costosi e difficili? I rallentamenti si registrano in brevi periodi dell’anno, serve allora fare un grande lavoro? Se si tratta di sfondare sotto il paese alto o distruggere tratti collinari, sarebbe bene fare delle analisi su costi benefici. Potrebbero essere stati fatti da Aspi, ma non sono stati ancora resi noti". Il dibattito a medio e lungo termine, quindi, è ancora apertissimo, ma intanto si attende cosa emergerà dall’incontro convocato dal ministro Matteo Salvini con Autostrade, Prefetti e presidenti di Regione Marche e Abruzzo per eseguire i lavori in corso, in sicurezza al fine di evitare le stragi che si stanno consumando in questi mesi.

ma. ie.