Terza edizione di Grottammare dance. Spazio a scuole e big del cabaret

Programma definito e biglietti in vendita (10 euro) per la terza edizione di "Grottammare Dance" a cura dell’Associazione Artistic Picenum con la collaborazione dell’Amministrazione comunale. Lo spettacolo, che si terrà il 21 ottobre al Teatro delle Energie, vede la partecipazione di Alice Bellagamba, Piero Massimo Macchini e Laura Marcolini, ma molto spazio sarà riservato alle scuole ed associazioni sportive che animeranno questa edizione: Utes, DanzarteAcademy, Bailando, LasSevillanas ed Ananke. Team al lavoro per presentare le coreografie nei diversi generi della danza: classica, moderna, latino americano, caraibico, popolare e flamenco. La conduzione sarà affidata alla show girl Martina Gasparrini, mentre sarà Naima Ficcadenti, allieva dell’Accademia del balletto ucraino di Milano, ad aprire le danze. mentre il coordinamento generale sarà affidato a Cristina Orsini. Prevendite presso Merceria Il Cigno di Grottammare infoLine 3475406630.