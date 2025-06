Terza medaglia per musici e sbandieratori

E’ arrivata anche la terza medaglia, ieri, per gli sbandieratori e i musici ascolani che nel corso del weekend sono stati impegnati ai Giochi Giovanili della Bandiera a Lugo, in provincia di Ravenna. E, ancora una volta, a salire sul podio è stato il sestiere di Porta Solestà. Dopo il titolo di ‘campione d’Italia’ ottenuto sabato da Francesco Ranalli nel ‘Singolo Giovanissimi’ e il secondo posto dei Musici Under 15, ieri è arrivata la medaglia di bronzo per i ‘Musici Esordienti’. Una bella soddisfazione, dunque, per i baby gialloblù Ludovica Rosa, Rocco Pignoloni e Azzurra Ranalli. Porta Solestà, quindi, torna a casa con tre medaglie e con la consapevolezza di avere un vivaio di sbandieratori e musici assolutamente di valore. A regalare delle belle emozioni, però, sono stati anche i ragazzi degli altri sestieri. Nella ‘Squadra Esordienti’, ad esempio, ottimo sesto posto per Porta Maggiore, mentre Porta Romana si è piazzata in nona posizione. Nella ‘Coppia Giovanissimi’, invece, 14esimo posto per Francesco Cante e Davide Del Moro. Il duo formato da Riccardo Esposto e Federico Silvestri della Piazzarola, invece, è arrivato 18esimo. Nella coppia Under 15, infine, Cristian Guidotti e Francesco Parissi di Porta Tufilla si sono piazzati al 22esimo posto, mentre Tommaso Prezzavento e Leonardo De Angelis della Piazzarola in 29esima posizione. Per tutti i bambini e i ragazzi ascolani, però, è stata un’esperienza utile per crescere e soprattutto per divertirsi.

m.p.