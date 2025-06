Terzo Settore, giovani e aree interne: le sfide

Nell’ambito del percorso partecipativo per la redazione del Piano pluriennale 2026–2028, la Fondazione Carisap ha ribadito il proprio impegno a favore di uno sviluppo sostenibile, equo e inclusivo, in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. Questo approccio è stato illustrato giovedì durante l’incontro con gli stakeholder istituzionali tenutosi presso la Bottega del Terzo Settore. Nell’occasione, la Fondazione ha presentato i risultati dell’analisi dei bisogni del territorio rilevati da Valerio Temperini, direttore Crismat, docente di Marketing Università Politecnica delle Marche.

Gli spunti di riflessione proposti riguardano l’eccessiva frammentazione del Terzo Settore, la scarsa disponibilità di dati con specifico riferimento al territorio (ipotesi sistema di "social intelligence"); inoltre, è emersa la crescita delle competenze, bisogno diffuso e trasversale (approccio differenziato alla formazione, anche nelle modalità di erogazione, sulla base di caratteristiche e modelli organizzativi). In aumento il fenomeno della sensibilizzazione e dell’accrescimento della cultura della disabilità.

Temperini ha posto in evidenza la necessità di snellire e velocizzare le procedure per bandi di finanziamento e prevedere risorse economiche per dare più continuità ai progetti efficaci. Sottolineato anche il ruolo cruciale della Fondazione nella ‘ricostruzione’ sociale, del tessuto produttivo, e delle comunità delle aree interne colpite dal sisma (favorendo investimenti in settori innovativi, come l’economia digitale o la sostenibilità ambientale, accrescendo l’attrattività nei confronti dei più giovani).

"E’ essenziale potenziare i servizi per la rivitalizzazione soprattutto dei piccoli centri, evitando di acuire le disparità tra le zone della costa e dell’entroterra, favorendo, invece, uno sviluppo equilibrato del territorio e sostenibile nel lungo termine" ha detto. La partecipazione attiva è un altro elemento chiave. Il coinvolgimento dei giovani, in particolare attraverso il progetto "GO! Futuro in Movimento", ha dato spazio a oltre 400 ragazze e ragazzi che hanno espresso idee, sogni e proposte concrete per un futuro più inclusivo.

Anche i tavoli tematici con i soci della Fondazione, coordinati da esperti, hanno posto attenzione al tema della parità in tutti i settori: educazione, salute, sviluppo locale, cultura. In fase di programmazione, l’Organo di indirizzo della Fondazione tradurrà queste istanze in strategie concrete. Ciò significa che ogni ambito di intervento sarà valutato anche in base alla sua capacità di promuovere l’equità di genere.

Peppe Ercoli