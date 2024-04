Terzo settore, le opportunità

Conviene o no per un’associazione entrare nel Terzo settore? A queste ed altre domande risponderanno i commercialisti Luciano De Angelis, direttore della rivista Eutekne e Donatella Simonetti. L’incontro si terrà sabato prossimo alle 10 nella sala Kursaal a Grottammare. L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale, nella considerazione di ampliare le potenzialità del settore e di offrire un servizio utile al variegato mondo associativo per il quale è istituito, dal 2017, un apposito Albo comunale, con lo scopo di promuovere e coordinare le attività dell’associazionismo locale no profit e assicurare i sostegni pubblici posti in essere. L’Albo viene aggiornato ogni anno, al momento conta circa 40 realtà operanti sul territorio. Durante l’incontro saranno chiariti gli aspetti normativi, contabili e fiscali. Gli esperti resteranno a disposizione degli interessati per offrire eventuali chiarimenti.