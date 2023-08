Tesi di laurea su Francesco d’Appignano

Francesco d’Appignano, filosofo, teologo e pensatore, nato ad Appignano del Tronto, alla fine del Trecento è stato scelto come protagonista della tesi di laurea di Paolo Sorteni, studente di filosofia all’Università di Trento, che si è laureato a luglio con una tesi magistrale dal titolo ’Francesco d’Appignano e il mysterium inquitatis: la concezione del male come premessa a un’antropologia trascendentale’. La figura del filosofo appignanese è conosciuta e studiata all’interno degli studi medievali sia in Italia che all’estero, essendo di rilevo non solo dal punto di vista filosofico, ma anche religioso e sociale. Nel 2022 è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Appignano del Tronto, l’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Università di Macerata al fine di promuovere la conoscenza della cultura medievale e del pensiero del filosofo appignanese. "La notizia che uno studente di filosofia dell’Università di Trento si sia interessato al pensiero di Francesco d’Appignano – sottolinea la consigliera comunale Flora Priori – e abbia deciso di approfondirne lo studio e scriverci una tesi magistrale è stato per noi appignanesi motivo di grande orgoglio. É la dimostrazione evidente di come, all’interno degli studi accademici medievali, il pensiero del filosofo appignanese è divenuto motivo di interesse. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l’impegno del Centro Studi Francesco d’Appignano che a partire dal 2001 organizza convegni internazionali, con studiosi provenienti dall’Italia e del Mondo". Proprio per questa ragione, il Comune di Appignano ed il Centro Studi hanno invitato lo studente Paolo Sorteni a partecipare alla nona edizione del convegno su Francesco d’Appignano che si svolgerà l’8 ed il 9 settembre ad Appignano. Un pensatore che, da un piccolo paesino, è arrivato fino all’Università di Parigi e allo scontro con il Papa, a fianco dei più importanti filosofi medievali.