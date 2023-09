Tesino, bocciatura per il pennello. Non ci sarà il prolungamento

Bocciata dalla Regione Marche, la richiesta di prolungamento del pennello sulla sponda sud del torrente Tesino, per limitare l’invasione di sassi che mettono in seria difficoltà le attività turistiche balneari che da decenni operano in quel tratto. Nella richiesta è stato ricordato che esisteva una scogliera a pennello che dalla foce arrivava alle scogliere frangiflutti sommersa, che è sparita aprendo la strada all’arrivo di materiali inerti che il Comune fatica a gestire. Migliaia di tonnellate di sassi che l’Amministrazione comunale non sa più dove mettere. Per sollecitare questo piccolo progetto di prolungamento del pennello che avrebbe avuto la finalità di convogliare i materiali inerti verso il largo, era stato interessato anche l’assessore regionale Stefano Aguzzi ed altri esponenti politici che, ormai sembra chiaro, non hanno più neanche la voce in capitolo per dare un indirizzo sulle opere necessarie da realizzare. Decidono tutto i tecnici. Alla domanda che il Comune aveva inoltrato con una certa sollecitudine, cosciente della necessità di dare una mano agli operatori turistici e della balneazione, è arrivata la bocciatura, poiché i Tecnici affermano che la scogliera a pennello che arrivava alle scogliere sommerse non risulta sia mai esistita. Il tratto di pennello sommerso che realmente esiste negli ultimi anni è stato ricoperto dai sedimenti fluviali, per cui i vertiti che si occupano della difesa della costa non ritengono di dover modificare tale opera di difesa, ma "resta ammissibile, se necessario, la manutenzione dell’opera alle originarie condizioni di progetto". Morale della favola, tenetevi i sassi e che gli operatori turistici si arrangino, quando invece servirebbe fare mea culpa per i danni creati da progettisti della Regione che anni fa, su quel tratto di costa, hanno gettato in mare milioni di euro con progetti a dir poco assurdi.

Marcello Iezzi