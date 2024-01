"Tesino, serve un intervento urgente sull’erosione degli argini"

Un intervento urgente sull’erosione degli argini del torrente Tesino. E’ quello che chiede il capogruppo Grottammare Città Unica, Lorenzo Vesperini, attraverso una mozione in Consiglio comunale. "Sono da diversi anni che il Tesino evidenza innumerevoli criticità e rotture degli argini, continui smottamenti e sgretolamento del terreno che, nonostante gli interventi fatti, solo nell’ultimo anno si è assistito a un progressivo crollo dell’argine del tratto a nord adiacente al parco ciclistico Daniela Calise – scrive Lorenzo Vesperini – Invitiamo l’amministrazione comunale a intervenire con urgenza, sugli organi competenti, affinché venga messo in sicurezza l’argine per evitare che in caso di un’eventuale piena, il corso d’acqua sfondare l’argine in quel tratto molto indebolito, a coinvolgere il vicino quartiere Tesino Village unitamente alle strutture dal Parco Calise. Dal ponte sulla strada statale 16 – aggiunge Vesperini –, è molto evidente la progressiva attività di erosione causata dall’acqua del torrente che nel suo lento scorrere ha formato un’ansa che nei mesi scorsi ha aggravato la situazione". Il capogruppo di Grottammare Città Unica, con la mozione presentata e che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale, chiede al Comune di attivare e allertare, attraverso il Contratto di Fiume, la Regione Marche e il Dipartimento di Protezione Civile regionale, per garantire misure preventive di sicurezza in un punto di erosione che desta forti preoccupazioni nella città di Grottammare.