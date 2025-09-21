Tesoretto da 700mila euro, se ne parla in Consiglio

Ammonta a 700mila euro l’avanzo di bilancio che il Comune di San Benedetto si prepara a utilizzare, con una parte consistente di queste risorse destinata al settore culturale. L’argomento sarà discusso nel consiglio comunale di mercoledì sera, dopo essere già stato al centro dell’attenzione della commissione finanze nei giorni scorsi. L’amministrazione ha predisposto una suddivisione che coinvolge diversi comparti strategici della vita cittadina, tra cui sport, turismo, commercio e urbanistica, oltre naturalmente alla cultura. Per quanto riguarda le attività culturali, la cifra più rilevante, circa 186.800 euro, sarà destinata a potenziare la stagione teatrale e sostenere iniziative che accompagneranno la città nei mesi autunnali, invernali e natalizi. A questo si aggiungono i gemellaggi e altri eventi. Accanto a questo, è previsto un intervento importante anche per lo sport e le politiche giovanili, con un totale di 180mila euro. Questi fondi saranno impiegati per diverse finalità: sostegno all’educazione allo sport, manutenzione straordinaria degli impianti, organizzazione di manifestazioni sportive, acquisto di nuove attrezzature e canestri per il Palasport. In questo modo, l’amministrazione vuole rispondere alle esigenze delle associazioni e dei giovani che animano la vita sportiva cittadina, riconoscendo l’importanza di strutture efficienti e di eventi capaci di attrarre partecipazione. Non meno significativo l’investimento nel comparto del turismo e della promozione: qui verranno indirizzati 184mila euro, di cui una parte consistente, circa 145mila euro, servirà per attività di accoglienza e promozione legate alle festività natalizie. L’obiettivo è rendere la città più attrattiva nel periodo invernale, sostenendo un settore che rappresenta una voce importante per l’economia locale. Al settore del commercio, invece, arriveranno 185mila euro, da destinare soprattutto alle luminarie e ad eventi che possano valorizzare le attività del centro e dei quartieri. Per quanto riguarda l’urbanistica, il Comune ha previsto circa 160mila euro da destinare a incarichi e servizi tecnici di progettazione, un passaggio ritenuto fondamentale per proseguire il percorso di sviluppo e riqualificazione della città. Infine, sempre in tema urbanistico, il raggruppamento temporaneo di professionisti guidato da MATE Soc. Coop. si è aggiudicato la gara per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale Unico (PUG), per un importo di 273.257,47 euro più gli oneri.

e. l.