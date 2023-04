Tesoretto da spendere per l’Arengo "Bilancio sano, ecco i progetti"

Nel corso del consiglio comunale di ieri pomeriggio si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 dell’Arengo. "Abbiamo entrate correnti per 38 milioni – spiega il sindaco Marco Fioravanti –. Con l’emendamento presentato si è voluto inserire tra i vari finanziamenti anche il contributo di 226mila euro per la disabilità gravissima, altri 126mila riguarderanno interventi a favore di soggetti non autosufficienti. Si potrà beneficiare di 33mila euro per la parte corrente in relazione al grande anello dei borghi antichi. Grazie ad un decreto regionale è previsto un contributo di 73mila per la mostra Armonie di pietra. Per quanto riguarda il triennio 2023-2025 nella parte degli investimenti ci sarà un contributo per interventi di efficienza energetica degli edifici comunali per 935mila euro. Saranno concessi anche 122mila per il programma MobilitAp sulla rete stradale. E 182mila per il progetto di rigenerazione urbana. Ci sono 9 milioni per garantire il futuro anche ai più fragili; 1,1 milione invece per cultura ed eventi. Nel 2023 abbiamo un piano opere pubbliche con 5 milioni finanziati con mutui, mentre tutti gli altri derivano da fondi Pnrr e Pinqua, quindi a fondo perduto senza caricare un peso sulle spalle degli ascolani. Grazie alla sinergia tra le regioni Marche e Abruzzo ci saranno 12 milioni per una nuova cabinovia a Monte Piselli e il ponte sull’Ancaranese che costituisce un punto importante di sviluppo. Grazie al Governo ci sarà il nuovo codice appalti per favorire una cantierizzazione più veloce. Questo ci aiuterà a mettere a terra le risorse in maniera più rapida. Avere un bilancio sano in un momento complesso come questo non è semplice, quindi dico grazie all’amministrazione".

Scetticismo tra alcuni consiglieri di opposizione. "I progetti sulla candidatura di Ascoli a capitale della cultura sono già spariti e il sindaco non li ha nemmeno nominati – afferma Ameli del Pd –. Non si parla della discarica e non si parla delle tariffe dell’acqua dove invece si dovrebbe dire se aumenteranno o diminuiranno. Ci si vantava del bando su Villa Sgariglia e zona Campolungo, ma mi pare sia saltato tutto. Adesso quindi che ne faremo? Un bilancio del genere come fa a meritare un voto favorevole?". Dello stesso avviso anche Tamburri dei cinque stelle che ha aggiunto: "Sentirsi migliori degli altri non aiuta nell’evitare di commettere gli errori. Partendo dalle frottole, la visione non può che essere sbagliata. L’altra volta si parlava del primo posto tra i musei d’Italia e nelle prime 30 posizioni Ascoli non c’era. Sui fondi Pnrr prenderemo i soldi, ma se non si rispetta il cronoprogramma poi si dovranno restituire. E qui mi chiedo quale sia il rischio per il comune".

Massimiliano Mariotti

