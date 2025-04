Tesoretto di 6 milioni, i progetti in ballo

Avanzo di bilancio, c’è maretta in maggioranza: i capigruppo si riuniranno a partire dalla prossima settimana per decidere come applicare le risorse messe da parte, e soprattutto per capire come mai una porzione consistente delle previsioni di spesa fatte in precedenza ancora non sia stata utilizzata. Infatti la parte libera del risultato di amministrazione, relativa al 2024, supera i 6 milioni di euro: un risultato favorevole che, però, deriverebbe in buona parte dal precedente avanzo. Quindi la coalizione di governo intende vederci chiaro, soprattutto perché la scadenza del mandato, seppur lontana, si sta inesorabilmente avvicinando, ed è chiaro che è arrivato il momento di tirare le somme e capire cosa sia stato realizzato finora.

Oggetto della discussione, in particolar modo, è il restyling di piazza Montebello: anche se le somme per farlo ci sono - 1,7 milioni – il comune deve ancora completare il progetto esecutivo, andare a bando, assegnare i lavori e portare a termine questa corposa iniziativa, che implicherà una divisione in lotti funzionali, data la centralità dell’area in cui insisterà il cantiere. Insomma, è arrivato il momento di passare dalla teoria alla pratica e consegnare alla città uno spazio rinnovato, secondo le modalità descritte dal progetto di fattibilità tecnico-economica. Poi occorrerà velocizzare il rifacimento degli asfalti: in città, dall’insediamento, ne sono stati rifatti oltre 20 chilometri, ma oggi appare chiaro come sia necessario rifarne altrettanti.

E poi, il valzer infinito del Ballarin. Per questa pratica sono stati accantonati circa 2,7 milioni – di cui 2.440.000 intercettati da Piunti -, somma alla quale devono aggiungersi ulteriori 800mila euro recentemente stanziati. Per completare l’idea progettuale che si intende concretizzare, però, potrebbe essere necessaria una somma vicina ai 5 milioni, e quindi già da adesso l’amministrazione deve pensare ad un ulteriore accantonamento. È chiaro che, in questo contesto, il compito di trovare una quadra non è facile all’interno della maggioranza, dato che le idee e i progetti anche solo discussi sono tanti e ora bisogna farne una selezione: da qui, appunto, la nuova e necessaria fase di confronto fra gruppi consiliari. Occorre ricordare che lo schema di rendiconto appena approvato raggiunge 51.226.158,38 euro, di cui 1.040.000,74 di parte destinata agli investimenti, 10.767.367 euro vincolati, 33.339.070,61 accantonati e, infine, 6.079.720,03 euro disponibili.

Giuseppe Di Marco