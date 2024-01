Tesseramenti nei sestieri, si comincia

Dopo il passaggio al terzo settore, avvenuto a metà dicembre, è tempo di tesseramenti per i sestieri della Quintana. Questi, unitamente, hanno dato il via alle sottoscrizioni già nella giornata di ieri. Sulle pagine social di ciascun sestiere, in queste ore, verranno pubblicate tutte le informazioni, con l’indicazione anche delle fasce orarie, per potersi tesserare. In termini pratici, l’ingresso al terzo settore ha portato all’abolizione degli albi di sestiere. Di conseguenze, come avviene per qualsiasi altra associazione, per diventare soci sarà sufficiente pagare una quota annuale. Quando ci saranno le elezioni per il rinnovo dei comitati, a dicembre del 2024, potranno recarsi alle urne tutti coloro che abbiano effettuato l’iscrizione entro i tre mesi precedenti. Quindi, rispetto a quanto avveniva prima, cambia praticamente tutto e non sarà obbligatorio essere iscritti all’albo né per candidarsi né per votare, visto che queste liste non esisteranno più. Il passaggio al terzo settore, per la Quintana, ha rappresentato un cambiamento epocale, reso però obbligatorio dalle nuove riforme. Nel caso in cui ciò non fosse avvenuto, solo per fare un esempio, il Comune non avrebbe più potuto erogare i rispettivi contributi che vengono annualmente destinati proprio ai sestieri. Risorse fondamentali, queste, per consentire lo svolgimento delle due Quintane e di tutti gli altri eventi che fanno da cornice alla rievocazione storica. I sestieri, ora, avranno anche la possibilità di accedere ai bandi pubblici per ottenere risorse, nonché godere della fiscalità agevolata. Inoltre, tra le varie novità, i soci potranno destinare ai rispettivi sestieri il 5x1000.

Matteo Porfiri