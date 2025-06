Tessitore promosso. Maggiore

Francesco Tessitore, comandante della compagnia carabinieri di San Benedetto è stato promosso al grado di Maggiore. Era arrivato nella riviera delle palme nell’agosto del 2021 con il grado di capitano. Sotto la sua direzione sono stati portati a termine numerosi casi anche di una certa importanza legati alla movida sambenedettese, come l’omicidio di Amir Bhenkarbush, 24enne d’origini nord africane, con l’arresto di tutti i responsabili. Nel 2005 ricevette un elogio per una importante operazione anti mafia in Sicilia e nel 2022 per altri importanti operazioni anti camorra nel napoletano. Intenso il suo impegno nella formazione dei giovani, con una particolare attenzione alla cultura della legalità. In numerose scuole del territorio, il maggiore ha guidato incontri dedicati a tematiche sensibili come cyberbullismo, violenza di genere e rispetto delle regole. Ha parlato agli studenti del valore della consapevolezza e della prevenzione contro fenomeni di disagio giovanile. Nel gennaio scorso fu il generale di brigata Nicola Conforti ad evidenziare il lavoro svolto dall’allora capitano nelle attività di controllo del territorio e nella prevenzione contro la criminalità. Complimenti anche da Il Resto del Carlino.