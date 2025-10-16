‘Tessuinum,. La Valle Sacra’: patto tra Comuni

Si chiama ‘Tessuinum-La Valle Sacra’ il progetto che vede protagonisti i Comuni della Vallata del Tesino, in partenariato pubblico privato con un raggruppamento di imprese guidate dalla Nextlab srl di Ascoli, Maggioli Spa e Opera Cooperativa Sociale. Il progetto è stato finanziato nell’ambito della programmazione Nextappennino per il rilancio economico-sociale delle Aree del terremoto del 2009 e 2016, attuato dalla Struttura del Commissario Castelli. Il progetto prevede sia interventi infrastrutturali nelle sedi dei Comuni della Vallata, sia l’implementazione di un’azione trasversale condotta dai partner privati per rendere la Vallata del Tesino e la costa una destinazione turistica. Capofila del progetto Tessuinum è il comune di Cossignano: "Come Comune sono onorato – ha dichiarato il sindaco Roberto Luciani – di essere il capofila del progetto che vede protagonisti tutti i Comuni della Vallata del Tesino, da Force a Rotella, Montedinove, Montalto, Castignano, Offida, Ripatransone e Grottammare. Siamo ora pronti per determinare la base strategica ed operativa dell’Organizzazione di Gestione della Destinazione (Dmo). Il punto di forza del nostro territorio è qualificare un sistema integrato di offerte turistiche sulla base degli asset delle località costiere e quelle dei borghi". I centri storici, le bellezze naturalistiche, paesaggistiche, architettoniche e artistiche di tutti i Comuni della Vallata e della costa diventeranno la materia prima per una nuova fase di valorizzazione turistica da sviluppare in maniera strutturata e organica.

ma. ie.