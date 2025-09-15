Testata all’amico della ragazza che stava importunando

Ubriaco, ha seminato il panico in un locale, poi ha iniziato a strattonare una ragazza minorenne e, quando l’amico che si trovava in sua compagnia ha cercato di difenderla, lui gli ha sferrato una testata al volto facendolo caracollare a terra semincosciente. E’ accaduto ieri notte al bar Moretto di Porto San Giorgio e protagonista della scorribanda è stato un 30enne marocchino che è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Erano da poco passate le 24 quando il nordafricano, in preda ai fumi dell’alcol, ha iniziato a infastidire e a minacciare la clientela finché, ad un certo punto, ha preso di mira la ragazzina che si trovava in compagnia di un suo coetaneo. Non soddisfatto delle parole rivoltegli, l’ha presa per un braccio per strattonarla. In qual momento è subito intervenuto l’amico in sua difesa, ma il 30enne marocchino, con un’azione fulminea, ha afferrato il ragazzino e gli ha sferrato una violenta testata al volto che lo ha fatto quasi svenire.

Il titolare dell’attività ha immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono subito intervenuti i poliziotti della squadra volante di Fermo. Al loro arrivo gli agenti hanno trovano il nordafricano che stava sbraitando perché voleva che il barista gli servisse altre bevande alcoliche. Nonostante la violenta reazione, i poliziotti sono riusciti ad immobilizzare il 30enne e a condurlo in questura, dove è stato identificato e denunciato per poi esser affidato ai sanitari per il trattamento del caso.

Fabio Castori