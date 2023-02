Penultimo appuntamento con la stagione di prosa al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio che oggi alle 21 ospiterà ‘Testimone d’accusa’ con Vanessa Gravina e Giulio Corso e la partecipazione straordinaria di Giorgio Ferrara per la regia Geppy Gleijeses. La stagione montegiorgese sta raccogliendo straordinari risultati in termini di presenze e di qualità dell’offerta culturale, non a caso tre dei cinque titoli inseriti nel programma sono prime regionali. La rappresentazione di oggi offre di fatto un magistrale dramma giudiziario, mai messo in scena in Italia in un grande allestimento, accuratissimo nel rendere le procedure e il gergo legale il più fedele possibile alla realtà, oltre a presentare un classico finale con ‘doppio colpo di scena’, che è stato imitato più volte, ma mai superato. In termini d’intreccio si tratta di un’ulteriore variazione sul tema dell’uomo adultero Leonard Vole. Al centro degli avvenimenti troviamo una donna Romaine e l’avvocato di lui Sir Wilfrid. Lo spettacolo presenta un grandissimo cast composto da 12 attori più sei giurati scelti tra il pubblico prima dello spettacolo. Per info consultare il sito del Teatro Alaleona.

a. c.