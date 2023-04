"Tetto crollato, altri documenti"

"E’ necessario acquisire i documenti che si trovano presso i carabinieri". Questo ha detto l’avvocato Alessio De Vecchis, difensore di uno dei due imputati del processo in corso davanti al tribunale di Ascoli riguardante il crollo della copertura della struttura integrata di Villa Pigna avvenuto la sera del 17 gennaio 2017. Una richiesta formulata durante la deposizione come testimone dell’ex sindaco di Folignano Pasquale Allevi che a questo punto il giudice ha sospeso. "Si tratta di atti amministrativi che riguardano il primo e il secondo stralcio dei lavori della struttura integrata e che non sono al fascicolo del pubblico ministero" ha detto l’avvocato De Vecchis. Il processo è stato aggiornato a giugno quando verrà completata l’audizione di Allevi e verrà sentito anche l’ex sindaco Flaiani. Imputati sono Riccardo Adamoli e Carlo Guaiani, assistiti rispettivamente dagli avvocati Nardi e De Vecchis, accusati di disastro colposo e crollo colposo. Il Comune di Folignano si è costituito parte civile.