Tetto di un capannone a fuoco, arrivano i pompieri

Ancora un incendio causato dall’inverter di un impianto fotovoltaico. L’ultimo caso è avvenuto ieri sul tetto del capannone, dove si trova lo Shop Ricambi usati della ditta Recfer di San Benedetto. L’incendio ha interessato l’opificio ad ovest di via Volterra e appena i dipendenti si sono accorti di quanto stava accedendo, hanno chiamato i vigili del fuoco e si sono messi subito all’opera con un nuovo impianto antincendio che si è dimostrato determinante. Le fiamme avrebbero potuto estendersi fino ad interessare le migliaia di auto stoccate nel reparto demolizione e l’ingente quantità di pezzi di ricambi di auto che si trova in quella zona del gruppo Recfer della famiglia Capocasa. L’incendio è stato domato in tempo, ma i danni sono elevati. Distrutti i pannelli del fotovoltaico e a fuoco anche l’impianto elettrico di uno dei due settori dell’azienda che si occupa di demolizione di mezzi e commercializzazione di pezzi di ricambio che vengono spediti in vari Paesi europei, in particolare dell’Est. Un caso analogo era già accaduto mercoledì della scorsa settimana nella piscina di Grottammare. Le fiamme, oltre a danneggiare l’intero impianto, compreso quello elettrico, hanno distrutto anche parte del rivestimento dell’impianto. ma. ie.