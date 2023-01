Tettoia ’abusiva’, lo stabilimento fa ricorso al Tar

Non si distende il clima fra gli stabilimenti balneari e il comune di San Benedetto. Uno degli chalet del lungomare nord ha infatti deciso di intentare ricorso al Tar, opponendosi all’ordine di demolizione di una tettoia realizzata "in assenza – scrive il comune in determima – di titolo edilizio e paesaggistico". Probabilmente il caso, in altri tempi, non avrebbe suscitato tanto clamore, ma contestualizzato in questo momento storico assume ben altro significato. Non solo perché l’inottemperanza all’ordine di sgombero può comportare una sanzione fino a 20mila euro, ma anche perché il casus belli della disputa risale ad inizio agosto, ovvero nel mese in cui si è innalzata una cortina di ferro fra i gestori degli chalet e i rappresentanti dell’amministrazione comunale. Il tutto infatti ha inizio il 4 agosto, giorno in cui la Capitaneria di Porto effettuava un sopralluogo nello chalet in questione, da cui scaturiva un ulteriore accertamento da parte della Polizia Giudiziaria per verificare l’eventuale presenza di difformità al titolo concessorio. Il verbale, in tal senso, parlava chiaro: "dal corpo di fabbrica, sul fronte mare, risultava presente una struttura ombreggiante intelaiata, di materiale ferroso, che si estendeva per 60,14 metri quadri (6,20 metri di profondità per 9,70 metri di estensione fronte mare). La sottostante area risultava attrezzata con tavoli e sedie direttamente poggiati sulla sabbia. Tale superficie, difatti, costituiva un aumento della metratura del corpo di fabbrica principale e verosimilmente soggetta a preventiva autorizzazione nel rispetto delle normative di settore".

Un mese dopo, la Polizia Municipale effettuava un altro sopralluogo, e nella sua relazione rilevava la presenza di una "tettoia aperta su quattro lati, posta sul lato est dello stabilimento, in aderenza al fabbricato principale e prospiciente l’arenile, costituita da un telaio metallico, cinque pilastri fissati sulla sabbia e travi bullonate alla parete superiore del fabbricato. La copertura risultava costituita da teli frangisole e rami di palme posti verticalmente, il tutto fissato con corde al telaio superiore della struttura. L’arenile sottostante la copertura era arredata con tavoli e sedie". Per cui, il comune ordinava al gestore dello chalet di demolire tale struttura entro tre mesi, ripristinando lo stato dei luoghi. Per tutta risposta, il 23 dicembre il balneare ha depositato ricorso al Tar contro il comune e l’Agenzia del Demanio delle Marche e Viale De Gasperi, il 5 gennaio, si è costituito parte resistente.

Giuseppe Di Marco