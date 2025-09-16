The Bunch Festival a Ripatransone. Arrivano gli artisti emergenti

La città di Ripatransone, dal 19 a 21 settembre ospiterà la terza edizione di The Bunch Festival. Dopo Biella e Torre Faro il festival nomade, dedicato agli artisti emergenti e alle piccole città italiane, celebra la collaborazione tra giovani talenti nazionali e internazionali e le comunità locali, che si incontrano e si ascoltano per emergere insieme. Nato nel 2023, dall’iniziativa di un collettivo di giovani, The Bunch ha realizzato le due prime edizioni coinvolgendo più di 100 artisti provenienti dall’Italia e da Paesi Europei. E’ più di un semplice festival: è un progetto che porta una scintilla nelle città italiane di piccole e medie dimensioni, creando un nuovo senso di possibilità attraverso l’arte, la festa e il senso di comunità. Dal 19 al 21 settembre, quindi, Ripatransone diventerà palcoscenico di una grande festa collettiva con spettacoli, laboratori ed eventi ad accesso libero e gratuito (ad eccezione di alcuni workshop che prevedono una quota di partecipazione). Tra gli eventi principali: una residenza artistica, workshop di cucina locale, teatro, arte e musica, performance, dj-set e musica live, la ‘Ripa Parade’ per scoprire la città a tappe ed eventi in piazza con panini, artisti e giochi per tutti. Il messaggio dell’edizione 2025 di The Bunch è racchiuso nel commento di Veronica Vagnoni, una delle ideatrici del Festival, originaria proprio di Ripatransone: "Ogni volta che torno qui sento che c’è qualcosa che mi chiama: è più che casa. Immaginiamo The Bunch come un festival che attraversa ogni spazio di Ripatransone, coinvolge chi vive qui ogni giorno e porta l’arte in ogni piazza, strada, vicolo. Portare The Bunch a Ripa per noi è un atto d’amore e un nuovo inizio". L’edizione The Bunch 2025 di Ripatransone è realizzata insieme alla città stessa, grazie anche al supporto di tante realtà e partner.

Marcello Iezzi