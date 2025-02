’The last cat’, l’ultimo progetto dell’artista Capocasa

‘The last cat’. L’ultimo gatto prodotto da Roberto Capocasa è quello montato nella serata di mercoledì sul muro accanto al ristorante Borgo Antico nel paese alto di Grottammare, a pochi passi dall’ingresso del Torrione della Battaglia che ospita il museo di Pericle Fazzini. Alcuni mesi fa, misteriosamente, era stata montata la testa di un gatto sul muretto, come volesse affacciarsi per curiosare nella piazzetta. Altri esemplari erano comparsi al molo sud e al circolo nautico, suscitando un certo interesse. Poi, con l’arrivo, sempre sul molo sud, della statuetta dedicata alla gatta Mamy, morta pochi giorni prima, si è scoperto che l’autore dei mici che notte tempo spuntavano sul territorio, era Roberto Capocasa. "Questo è l’ultimo gatto – afferma Capocasa - Ho rotto lo stampo ma prima ho voluto fare questo piccolo omaggio al comune di Grottammare per creare curiosità anche in quel bellissimo borgo. Spero che, soprattutto i bambini ed i turisti che si affacceranno su quella balaustra per ammirare lo spettacolo del mare possano restarne affascinati. Ne ho realizzato e installato una mezza dozzina nei luoghi più suggestivi del territorio, ora basta". Evidentemente qualche altra idea frulla nella sua testa.