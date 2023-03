’The perfect day’ è un successo "Sinergia vincente tra settori"

Grande successo per la prima edizione di ’The perfect day’: un evento experience con migliori operatori del settore del matrimonio e della cerimonia. Molte le ospiti accolte, da Federica Rosati, consulente d’immagine ed esperta di armocromia che ha offerto la sua consulenza alle spose e alle invitate. Le modelle hanno sfilato, insieme alle collezioni sposa di Loriblu negli spazi dell’azienda di Porto Sant’Epidio, i bellissimi abiti di Alida Giordani, impreziositi dalle acconciature di Calcabrina e il make up di Laura Pontillo. La cornice è stata impreziosita dalle composizioni floreali di Paola Leonetti Fiori, arricchiti dalle proposte di totem e backdrop di Dandeloon Ballon e le sue sculture di palloncini, Sokio Design che ha incantato e offerto un ricordo fotografico grazie Photo Booth a tema vintage e coadiuvata da Studio Close Up.

Immancabile la consulenza della wedding planner Tatiana Tabanelli, e del catering Top Catering. "È stato un bellissimo momento di condivisione con altri operatori e amici del nostro indotto imprenditoriale e non solo – afferma Claudia Cuccu, titolare di Loriblu, appartenente alla seconda generazione che sta portando avanti il progetto intrapreso dai genitori –. Crediamo molto nella sinergia, ed è stato bello constatare l’entusiasmo e l’impegno di altri operatori del settore, che hanno voluto dialogare con noi e impegnarsi affinché tutti beneficiassero del servizio altrui in un’ottica di scambio e promozione comune". Poi aggiunge: "Abbiamo voluto approcciare a eventi che forniscano sia un’esperienza immersiva alla nostre clienti sia un servizio d’informazione, grazie alla proposta allargata di abiti, scarpe, consulenze immagine e visual. All’interno dello store Loriblu, si potrà continuare a trovare la collezione sposa che da una lato lascia grande spazio alla tradizione attraverso una proposta di slingback dal tacco affusolato, décolleté con tacco basso o alto in raso bianco e avorio, oppure in vernice e pelle. Ma anche sandali in pizzo, o pelle e platform con cristalli. A disposizione un servizio made to measure, dove la scarpa è al 100% personalizzabile".