’Themvseo’, il museo di Mario Vespasiani a Ripatransone

Inizieranno quest’anno, a Ripatransone, i lavori per l’apertura di ’Themvseo’, il museo di Mario Vespasiani, centro d’arte contemporanea di respiro internazionale che sfiora i 1.000 metri quadri di superficie espositiva, disposto su due piani, tra sale interne e galleria esterna, con annesso un parco botanico che si estende per circa 2.500 mq. Sarà il primo centro museale d’Italia a fondere arte e natura. Mara e Mario Vespasiani grazie alla loro lunga esperienza nelle arti visive e all’amore per la Riviera della Palme, hanno deciso di recuperare un’intera area per realizzare un progetto ambizioso e coraggioso, dal valore culturale e di aggregazione sociale. Themvseo si pone come una realtà in grado di unire arte e natura, tradizione ed innovazione. Ripatransone, città d’arte e storia, ha sempre avuto a cuore i principi del bello, dell’attenzione alla natura e dell’accoglienza. La struttura sorgerà in un’oasi di pace, a ridosso dell’Anfiteatro delle Fonti e della Selva dei Frati; è facilmente raggiungibile a piedi dal centro storico e comodamente in auto. Adiacente al museo, il parco botanico si estende sul versante delle mura medievali comunali che ospitano due torrioni, di cui uno dal grande interesse storico per la sua unicità, esaltando il legame arte-natura, storia-contemporaneità. Non solo nel mondo dell’arte, ma anche in città, c’è già molto entusiasmo per l’idea, poiché oltre alla stima per l’artista, indiscutibile è stato negli anni il suo contributo nella promozione del paese e nell’incoraggiare nuove imprese.