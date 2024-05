Ascoli, due dei tifosi arrestati già colpiti dal Daspo: oggi tutti dal giudice

Ascoli, 15 maggio 2024 – Avrebbero dovuto tenersi lontani dallo stadio Del Duca due dei quattro ultrà arrestati perché ritenuti essere stati tra i responsabili dei gravi atti di violenza avvenuti al termine di Ascoli-Pisa di venerdì scorso, quando un gruppo di tifosi, in preda alla rabbia per la retrocessione in serie C del Picchio, ha tenuto in scacco la città per un’intera serata tra lanci di oggetti e violenze varie. I due tifosi bianconeri hanno invece disatteso questo divieto e dunque dovranno rispondere anche di questa aggravante.

Davanti al giudice compariranno stamani alle 10,30 un 29enne, un 35enne, un 21enne e 22enne, tutti residenti in Ascoli. Sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e violazioni delle norme della legge 401/89 riguardanti i fenomeni di violenza durante manifestazioni sportive. Sono stati tutti posti agli arresti domiciliari per ordine del sostituto procuratore Saramaria Cuccodrillo che ieri ha inoltrato al giudice delle indagini preliminari Annalisa Giusti la richiesta di convalida dell’arresto. In udienza chiederà anche quali misure cautelari ritiene necessarie da qui in avanti tenuto conto della personalità di ognuno dei quattro soggetti.

E’ probabile che per i due che erano al del Duca venerdì nonostante il daspo lo vietasse loro verrà chiesta la conferma degli arresti domiciliari, mentre misure meno afflittive potrebbero essere chieste per gli altri due. I quattro arrestati sono difesi dagli avvocati Umberto Gramenzi, Silvia Morganti, Alessio De Vecchis e Felice Franchi. Alla loro identificazione si è giunti attraverso le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dello stadio Del Duca. Uno era stato individuato già la sera stessa degli incidenti. Durante una carica di alleggerimento del reparto mobile di Senigallia nell’indietreggiare è inciampato su uno scooter cadendo a terra. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, affidandolo poi alle cure dei sanitari del 118 per medicare alcune escoriazioni leggere.

E’ stato poi lasciato andar via per far scendere la tensione che il fatto aveva alimentato nei facinorosi, favorendo quindi il loro deflusso dal piazzale dello stadio Del Duca dove è andata in scena una vera e propria guerriglia urbana con lancio di materiale esplodente, sassi, mattoni, sedie, tavoli, transenne, etc,. che hanno causato il ferimenti (lieve) di una quindicina di agenti e molti danni materiali soprattutto al Bar dello Sport, nei pressi del quale i contestatori hanno cercato lo scontro con il reparto mobile di Senigallia, inviato a supporto degli agenti della Questura di Ascoli. I poliziotti erano schierati a protezione di dirigenti e giocatori che, insieme agli arbitri, erano asserragliati negli spogliatoi dello stadio e vi sono stati costretti a restare fino a poco prima dell’una di notte.