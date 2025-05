Tifosi fotografati ai tornelli del Riviera

Il tornello per entrare al Riviera delle Palme fotograferà i tifosi al momento del loro ingresso. E’ una delle novità che interesseranno l’impianto sportivo sambenedettese in visto del prossimo campionato di serie C. Con la promozione della Sambenedettese tra i professionisti, lo stadio è al centro di una serie di interventi propedeutici all’iscrizione al prossimo campionato professionistico. Tra le modifiche più rilevanti richieste dagli organi di sicurezza, spicca l’introduzione di tornelli dotati di fotocamera, destinati alla curva nord e al settore ospiti.

Non si tratta di un adeguamento imposto dalla Lega Pro, ma di una precisa richiesta della Questura di Ascoli Piceno, che ha sollecitato un rafforzamento dei controlli nei punti più sensibili dello stadio. Gli otto nuovi tornelli saranno in grado non solo di leggere e contare i biglietti nominativi, ma anche di scattare automaticamente una foto al tifoso al momento dell’ingresso, associandola al titolo d’accesso.

Le immagini saranno conservate in un database utilizzabile dagli addetti alla sicurezza in caso di necessità.

È un sistema già in uso in diversi impianti italiani, compreso lo stadio Del Duca di Ascoli Piceno dove questi dispositivi hanno dimostrato di aumentare la tracciabilità degli ingressi e di essere efficaci nel rilevamento di soggetti sottoposti a Daspo. "Si parla di un intervento di circa 200.000 euro che prevede la sostituzione di quei tornelli, ma anche altri interventi all’interno dello stadio per essere pronti al prossimo campionato tra i calciatori professionisti". Sono infatti previsti altri adeguamenti richiesti dagli operatori della sicurezza. Tra questi, l’installazione di teli oscuranti sulle inferriate interne ed esterne dell’impianto, con l’obiettivo di evitare il contatto visivo diretto tra la tifoseria locale e quella ospite.

Un altro aspetto analizzato in questi giorni in merito è stato quello dell’illuminazione dello stadio, fondamentale per garantire la regolare disputa delle gare in notturna, sempre più frequenti in Serie C e trasmesse anche in diretta televisiva.

Da quanto emerso, l’attuale impianto di illuminazione del Riviera delle Palme è già conforme agli standard richiesti dalla Lega Pro. Alcuni interventi di potenziamento sono stati effettuati per migliorare la diffusione luminosa in alcune aree, ma nel complesso l’impianto è ritenuto idoneo e non si sono resi necessari interventi di particolare rilevanza.

Emidio Lattanzi