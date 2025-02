Tifoso bianconero rischia condanna

La Procura di Ferrara ha chiesto una condanna a otto mesi per un 29enne tifoso dell’Ascoli per i fatti avvenuti il 21 gennaio 2023 in occasione della partita di calcio Spal-Ascoli. Durante il match, dal settore bianconero fu lanciato un fumogeno. All’identificazione del tifoso si è giunti attraverso le immagini delle telecamere dello stadio Mazza che estrapolate dalla polizia scientifica e comparate con i fotogrammi delle telecamere ai tornelli di ingresso. Poco prima che l’Ascoli segnasse il gol dell’1-1, dal settore che ospitava i supporters del Picchio è stato notato un giovane che indossava un giubbotto con cappuccio chiaro; aveva in mano un oggetto che ha poi gettato dopo averlo acceso, provocando una densa nuvola di fumo verde. La pena prevista per questo reato è da uno a tre anni di carcere che i suoi legali, avvocati Umberto Gramenzi e Silvia Morganti, hanno chiesto di sostituire con lavori di pubblica utilità.