Tifoso dell'Ascoli con petardi, mazza da baseball e cocaina: daspo di 5 anni

Ascoli, 24 ottobre 2025 – In vista dei derby di calcio tra Ascoli e Sambenedettese, la Questura di Ascoli ha intensificato le attività di controllo per prevenire episodi di violenza e garantire la sicurezza dei cittadini e dei tifosi. Nel corso di tali operazioni, la Squadra Mobile ha denunciato un uomo di 38 anni, residente in provincia, trovato in possesso di materiale esplodente, armi improprie e sostanze stupefacenti. Per questo motivo il questore Aldo Fusco ha immediatamente emesso nei suoi confronti un Daspo di cinque anni.

L’indagine, condotta dagli agenti della Sezione Antidroga e Crimine Diffuso, è partita da informazioni che indicavano la presenza di materiale pericoloso riconducibile all’ambiente delle tifoserie. Durante una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto un consistente quantitativo di materiale pirotecnico, tra cui petardi, razzi, fumogeni e altri prodotti ad alto potenziale esplosivo, per un totale di circa otto chilogrammi di polvere da sparo. Nello stesso locale sono stati trovati anche una mazza da baseball, un passamontagna con il logo “Ascoli 1898” e circa sette grammi di cocaina, già suddivisi in dosi e accompagnati da bilancino di precisione e denaro contante, ritenuto provento di spaccio.

Le successive perquisizioni, estese anche al veicolo dell’uomo, hanno portato al sequestro di ulteriori armi proprie e improprie destinate all’offesa. Tutto il materiale è stato sequestrato e il 38enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per rispondere di produzione e commercio di materiale esplodente, detenzione abusiva di esplosivi, porto di armi improprie e spaccio di sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti sarà inoltre emesso un nuovo provvedimento di daspo da parte del questore.