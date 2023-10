Tinteggiatore, muratori e manovali edili

La ditta DSG di Silvestro Giuseppe, azienda con esperienza trentennale che oltre operare nel restauro dei beni culturali, lavora nel restauro edilizio, ristrutturazione edilizia, tinteggiatura, cartongesso ed edilizia fabbricati, presente a Folignano, sta cercando personale. In particolare ricerca un tinteggiatore edile con esperienza e muratori e manovali edili con esperienza. Chi fosse interessato può contattare il numero telefonico 0736397975 o inviare una email all’indirizzo disilvestrogiuseppe@hotmail.it. Il centro per l’impiego di riferimento per rispondere a questi annunci è quello di Ascoli. Si può inviare una email a centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it, una Pec a regione.marche.centroimpiegoascolipiceno@emarche.it oppure contattare il numero telefonico 0736352800.