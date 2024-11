’Tipicità’ vola in Giappone per raccontare la cucina

Da lunedì al 23 novembre, una delegazione marchigiana di ’Tipicità’ sarà in Giappone in occasione della ’Settimana della cucina italiana nel mondo’, la rassegna tematica dedicata alla promozione della cucina e dei prodotti agroalimentari italiani di qualità, promossa dalla nostra rete di Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani di Cultura. Non solo cibo, ma anche manifattura, turismo, cultura e formazione al centro dell’iniziativa promossa dall’organizzazione di tipicità con l’intento di sviluppare rapporti e relazioni utili alla migliore promozione della comunità marchigiana e, più in generale, dell’italianità.

Nell’occasione, ’Tipicità’ realizzerà un programma di iniziative promozionali propedeutiche all’Expo mondiale di Osaka 2025, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Tokyo, il Consolato Generale d’Italia ad Osaka, la Camera di Commercio Italiana in Giappone. Previsti appuntamenti anche con la prestigiosa Università Ritsumeikan ed al Mazda Museum di Hiroshima.

Già nel 2023 il Giappone è stato l’ospite d’onore ad Ancona per Tipicità in Blu ed a Macerata per Evo, proseguendo con un’iniziativa congiunta a Milano e poi nel 2024 a Fermo per ’Tipicità Festival’, con l’intervento dell’ambasciatore Mario Vattani, commissario generale per l’Italia ad Expo 2025, invitato dall’Assessore della Regione Marche Andrea Maria Antonini nel suo ruolo di coordinatore delle regioni italiane ad Expo 2025 Osaka. In tali occasioni sono state attivate collaborazioni con istituzioni e consorzi a vari livelli: dall’Ambasciata del Giappone in Italia al Consolato Generale del Giappone a Milano, passando per l’Ente Nazionale del Turismo Giapponese ed il Consorzio del Kioke Miso. Per il 2025 sono già programmate ulteriori iniziative nelle Marche in occasione della 33esima edizione di ’Tipicità Festival’ (Fermo, 7-9 marzo) e poi in Giappone per la settimana di protagonismo della Regione Marche nell’ambito di Padiglione Italia ad Expo Osaka, calendarizzata dal primo al 7 giugno.