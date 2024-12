Tir con rimorchio si incastra nello spartitraffico: strade in tilt

Tir si blocca incastrato tra gli spartitraffico, circolazione in tilt nel centro della città di Ascoli. E’ accaduto ieri mattina, intorno alle 10.40, in via Benedetto Croce. Il mezzo pesante, probabilmente seguendo il tragitto indicato dal navigatore, è rimasto incastrato tra le colonnine spartitraffico, senza possibilità di manovra. Il grosso mezzo con il rimorchio è rimasto bloccato tra via Benedetto Croce e, per cercare di uscire dall’impasse, il mezzo pesante in parte si è sporto sulla rotatoria tra via Indipendenza e viale Marconi, inevitabile che tutt’intorno la circolazione è andata in tilt. Una situazione che ha creato non pochi disagi e soprattutto scompiglio. Sul luogo sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia municipale, che sono riusciti a rimettere in ordine la circolazione, si sono registrati problemi alla circolazione dei pullman della Start diretti in Vallata, che hanno dovuto faticare non poco per proseguire il loro viaggio. Alla fine l’autista, aiutato anche da alcune persone, che erano lì di passaggio, è riuscito a rimettere il grosso mezzo in carreggiata. Una mattinata davvero molto movimentata, tutto è accaduto sotto lo sguardo vigile di tanti curiosi che si sono radunati per seguire quanto stava accadendo. Sul luogo si è registrato qualche danno alle colonnine della strada, ma per fortuna nessun ferito.