Tir urta un balcone: ringhiera scardinata

Singolare episodio nel pomeriggio di ieri, che poteva avere conseguenza anche importanti. Un Tir, di quelli imponenti adibiti al trasporto di prodotti ittici, con targa straniera, mentre transitava in via Roma, poco dopo l’incrocio con via San Martino, ha urtato il balcone al primo piano di un’abitazione scardinando letteralmente la ringhiera. Il conducente del pesante automezzo, che probabilmente non si è neppure accorto del danno causato all’abitazione, ha continuato la sua marcia verso la statale Adriatica e se n’è andato. Qualcuno, però, ha annotato il numero di targa del camion e l’ha comunicato alla polizia locale. Una pattuglia dei vigili urbani, in attività di controllo del territorio urbano, ha intercettato il Tir qualche tempo dopo, nella zona portuale di San Benedetto e l’ha fermato. Il camionista straniero è stato identificato e nei suoi confronti saranno eseguiti gli accertamenti di rito per il risarcimento dei danni e quant’altro è previsto dal codice della strada. Sul posto, per mettere in sicurezza la ringhiera ed anche la struttura del balcone, che ha subito danni, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto.