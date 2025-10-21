Tiro a volo, brilla la stella del monteprandonese. Massimo Fabbrizi

Massimo Fabbrizi torna a salire sul gradino iridato più alto questa volta con l’abruzzese Alessia Iezzi segnando il trionfo azzurro nell’ultimo giorno del Campionato del Mondo di tiro a volo in programma sulle pedane greche di Malakasa. Il quarantottenne di Monteprandone Massimo Fabbrizi e la ventinovenne abruzzese Alessia Iezzi hanno conquistato il titolo iridato di Trap Mixed Team superando brillantemente la squadra di San Marino in un derby ormai storico.

È il terzo round a consolidare in maniera determinante il vantaggio dell’Italia: Alessandra Perilli e Gian Marco Berti incappano in tre errori contro l’en-plein della coppia azzurra e Massimo Fabbrizi e Alessia Iezzi possono quindi affrontare la penultima frazione di gara con quattro piattelli di vantaggio sul 28 a 24. Ma nel "doppio misto" le insidie sono sempre in agguato e per Alessia Iezzi si chiamano sinistri: è proprio su tre piattelli con quella direzione che l’atleta di Manoppello commette tre errori nel quarto round.

Non è preciso neppure Gian Marco Berti sul versante di San Marino e la frazione si chiude con l’Italia comunque al comando per 35 a 32. Il quinto round appare una formalità: San Marino lascia volar via due piattelli, ma Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi sono invece impeccabili con il loro parziale di 10/10 e vincono il titolo mondiale del Trap Mixed Team per 45/50 a 40.

"È stata una gara straordinaria – ha commentato entusiasta il presidente della Fitav e dell’Issf Luciano Rossi – in cui Alessia e Massimo hanno prodotto una finale bellissima e appassionantissima".

Vittorio Bellagamba