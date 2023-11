Tiro con l’arco, gare nazionali a Monticelli

La città delle cento torri si prepara ancora una volta a diventare la capitale del tiro con l’arco. Questa domenica, infatti, si svolgerà la 38esima edizione del Trofeo Piceno, valida come sesta prova del campionato italiano

di tiro con l’arco dei vigili del fuoco e organizzata dalla Compagnia Arcieri Piceni. La gara in programma andrà in scena al palazzetto di Monticelli e si partirà

già dalle 8.30 del mattino. Le premiazioni si svolgeranno invece nel corso del pomeriggio, con l’evento che proseguirà per tutta la giornata. Ovviamente, l’ingresso è gratuito e per gli appassionati si tratterà sicuramente di una bella occasione per trascorrere una domenica diversa,

all’insegna di una disciplina sportiva che nel Piceno sta prendendo sempre più piede e conta sempre più iscritti. Gran parte del merito, indubbiamente, è della Compagnia Arcieri

Piceni e di Raimondo

Cipollini, maestro d’arceria

che ha avvicinato tanti

giovani del territorio al tiro con l’arco.

