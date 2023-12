Tirocinante laureato per agenzia assicurativa

Per azienda della provincia di Ascoli si ricerca diplomatoa in estetica under 30 per attività di dimostrazioni tecniche presso centri estetici. Per agenzia assicurativa e di pratiche auto della provincia di Ascoli si ricerca laureato under 30 in economia o giurisprudenza per tirocinio a tempo pieno in ufficio amministrativo. Per azienda della provincia di Ascoli si ricerca ponteggiatore con patentino o apprendista. Per azienda della provincia di Ascoli si ricerca neo diplomatoa ad indirizzo meccanico ed elettricoelettronico per lavoro in produzione eo assistenza tecnica. Per azienda della provincia di Ascoli Piceno si ricerca saldatore filotig con esperienza nel ruolo. Per azienda della provincia di Ascoli, ancora, si ricercano elettricisti e idraulici con esperienza nel ruolo o apprendisti. Infine, per azienda della provincia di Ascoli si ricerca disegnatore di impianti elettrici con esperienza nel ruolo. Per rispondere a uno di questi annunci è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto.