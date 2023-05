Tirocinanti operai, tubista e manovale di cantina

Per azienda della provincia di Ascoli si ricerca magazziniere under 30 in possesso di diploma ad indirizzo elettro meccanico. E’ richiesta ottima conoscenza del pacchetto office. Sempre in Provincia si ricercano tirocinanti operai under 30 per lavoro di produzione. Ancora, per azienda della provincia di Ascoli si ricerca tubista saldatore esperto con disponibilità a muoversi in trasferta. Altro profilo richiesto, per azienda, in zona Cupra Marittima e Massignano è quello di lavagista per lavaggio auto e camion under 30 o percettore naspi. Per azienda della provincia di Ascoli si ricerca pure contabile con pluriennale esperienza nella contabilità generale. Si ricerca anche un disegnatore di impianti elettrici con esperienza nel ruolo e un manovale di cantina con esperienza nel ruolo e personale per la vendemmia. Il centro per l’impiego di riferimento è quello di San Benedetto.