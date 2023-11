Tirocini, formazione e apprendistato

Nei più diversi settori, sono molte le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, anche tramite tirocino o formazione. Di seguito alcuni annunci per impieghi a San Benedetto del Tronto. Si ricerca disegnatore meccanico che verrà selezionato previo corso di formazione di 240 ore e che verterà sull’utilizzo Cad 3 d solid edge. Possono partecipare diplomati o laureati ad indirizzo meccanica. Ancora si ricerca tirocinante under 30 per contabilità che sia in possesso del diploma in ragioneria. Ufficio assicurativo ricerca tirocinante under 30, in possesso di diploma o laurea ad indirizzo economico. Ancora, si ricerca apprendista impiegato amministrativo under 30 con laurea triennale ad indirizzo economico o giurisprudenza. Per ulteriori informazioni o per cadidarsi a ricoprire una di queste posizioni è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto. E’ possibile inviare a email a centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it

o contattare il numero telefonico 0735655600.