Tirreno Adriatico a Offida, i cambi alla viabilità

Domani e domenica la 58esima Tirreno-Adriatico attraverserà anche il territorio di Offida. Domani il transito è previsto, orientativamente, dalle 12.58 sino alle 13.10. Il percorso interesserà, la Mezzina, Contrada Lava, Viale della Repubblica, Viale IV novembre, via Cavour, la provinciale 43 e la 17 ( San Barnaba, Rovecciano). Dalle 12 alle 13.10 circa è prevista la sospensione temporanea della circolazione nelle strade interessate (fatta eccezione per i mezzi di soccorso). Al fine di garantire il trasporto scolastico in sicurezza e nei tempi adeguati, il termine delle lezioni delle classi primarie sarà anticipato alle 11.30. Domenica il transito della gara interesserà la sola frazione di Santa Maria Goretti nelle seguenti strade: la provinciale 92 e la 232. Il passaggio avverrà dalle 12.59 circa sino al termine necessario previsto indicativamente per le 13.03. Dalle 12 alle 13.10 è prevista la sospensione temporanea della circolazione nelle strade segnalate.