Tirreno-Adriatico, ecco come cambia la viabilità

La 7ª e ultima tappa della 60ª edizione della Tirreno-Adriatico, Porto Potenza Picena – San Benedetto di 147 km attraverserà anche il territorio di Grottammare, portando con sé modifiche alla viabilità locale. L’ordinanza firmata dal comandante della polizia locale prevede restrizioni temporanee alla circolazione e alla sosta in diverse strade del territorio. Dalle 11 fino al termine della gara, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in arterie strategiche come Via Toscanini, Via Bernini, Via Ischia I, Via Marche e il Lungomare De Gasperi (nel tratto sud di Via Pantelleria). Inoltre, dalle 14 fino al passaggio completo dei ciclisti, il divieto di transito interesserà arterie principali come la provinciale Cuprense, via Toscanini e poi la statale Adriatica nei tratti di via Montegrappa, via Bernini e via Ischia I, poi via Marche, via Pantelleria e il lungomare De Gasperi. Sarà inoltre attivato il senso unico nord-sud in Via Ponza. L’ordinanza si rende necessaria per garantire la sicurezza stradale e la tutela dell’incolumità pubblica durante l’evento. Le autorità invitano la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare gli spostamenti in anticipo per evitare disagi.