Tirreno-Adriatico, finale in città

Traguardi importanti per il connubio riviera e sport. La città più popolosa della provincia infatti è stata ancora una volta scelta per ospitare la tappa finale della ‘Tirreno-Adriatico’ 2024, giunta a ben 59 edizioni, quasi tutte – tranne la prima – terminate sul lungomare sambenedettese. La tappa rivierasca è stata presentata alla presenza del direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni, del ct della nazionale italiana Daniele Bennati, il vicedirettore Rcs per il ciclismo Stefano Allocchio e dal sindaco Antonio Spazzafumo. Il percorso della ‘Tirreno Adriatico’, che avrà luogo dal 4 al 10 marzo, prevede la partenza da Lido Camaiore, dopodiché le tappe di Follonica, Volterra e Gualdo Tadino, Arrone e Giulianova, Torricella Sicura e Valle Castellana, Sassoferrato e Cagli, e infine San Benedetto (10 marzo), per un totale di 1.115 chilometri e 12.800 metri di dislivello. Tappa 7, quella che interessa al pubblico marchigiano, sarà lunga 154 chilometri e partirà dal comune rivierasco per proseguire verso Monteprandone, poi San Savino, Offida, Montedinove, Montalto, Cossignano, Ripatransone, Petrella, Grottammare per rientrare a Porto d’Ascoli e iniziare un circuito di circa 15 km da ripetere cinque volte. Strade perfette per una volata finale, vista la prevalenza di carreggiate ampie e rettilinei con qualche semicurva. L’investimento del comune si aggirerebbe attorno ai 100mila euro, come peraltro fu deciso l’anno scorso, in un mare di polemiche da parte della minoranza. Ma la ‘Tirreno-Adriatico’, con i suoi 58 finali a San Benedetto, è ormai diventata un appuntamento irrinunciabile per la città, anche per il ritorno d’immagine. "Siamo soddisfatti – commenta l’assessore allo sport Cinzia Campanelli - di aver accolto la dirigenza e lo staff della Rcs arrivati a San Benedetto per la presentazione nazionale della Tirreno Adriatico 2024. Questa competizione rimane l’evento sportivo più importante del nostro territorio, una manifestazione che ha nel suo dna la capacità di unire due mari, passando per i territori meravigliosi dell’Appennino e delle Marche, di cui mette in mostra bellezze ed eccellenze. Voglio sottolineare che il ciclismo rimane uno dei pochi sport capaci di mostrare le peculiarità dei luoghi in cui transita. E non parliamo di una piccola gara, bensì di un appuntamento che durante la settimana viene seguito da circa 60 milioni di appassionati nei cinque continenti: di questi, 11 milioni sono italiani, per un totale di circa 3mila ore di diffusione televisiva e quasi 10 milioni di visualizzazioni sulla pagina social dell’evento. Dati che la dicono lunga sulla portata della corsa a livello mediatico".

Giuseppe Di Marco