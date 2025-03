Tirreno-Adriatico, la città pronta ad accoglierla

E’ il giorno dell’epilogo della Tirreno Adriatico. San Benedetto del Tronto si prepara a vivere l’ultima tappa della corsa dei due mari. Ed è l’anno numero 60. Un evento che non è solo sport, ma anche un’occasione di festa per la città, grazie a una serie di appuntamenti che hanno accompagnato la manifestazione fin dall’inizio della settimana.

Il programma si è aperto lunedì con la presenza di Francesco Moser, autentica leggenda del ciclismo italiano, e ha proseguito con diverse iniziative, tra cui la presentazione del libro di Stefano Novelli, Una corsa dal mare verso il mare. L’opera, svelata al pubblico nella suggestiva cornice della Palazzina Azzurra, raccoglie aneddoti e curiosità sul legame profondo tra San Benedetto, il ciclismo e la Tirreno-Adriatico.

Ieri il Bici Park, un’area dedicata ai più giovani per avvicinarli al mondo della bicicletta e sensibilizzarli sulle regole della circolazione stradale. Nel parco Nuttate de Luna ha preso vita una bici gigante fatta di palloncini. Poi un momento speciale con Silvio Martinello, campione del mondo su pista, che ha condiviso la sua esperienza con i presenti.

Oggi alle 9:30, sul lungomare pedalata collettiva con merenda finale, un modo per coinvolgere appassionati di tutte le età prima dell’evento clou della giornata: la tappa conclusiva della Tirreno-Adriatico. L’evento sarà seguito in diretta in 190 paesi, confermandosi il principale appuntamento sportivo della città.