Tirreno-Adriatico, l’ora dello show

Con un’unica eccezione – nel 1966 – tutte le tappe conclusive della ‘Tirreno Adriatico’ sono andate in scena a San Benedetto e, nel 2024, la tradizione che va avanti da 58 anni sarà puntualmente onorata. La settima ed ultima porzione della grande kermesse ciclistica avrà luogo domenica 10 marzo lungo la riviera delle palme e attraverso un percorso di 154 chilometri che è stato presentato ieri mattina in sala consiliare, e che si snoderà attraverso l’entroterra piceno, passando per Monteprandone, Acquaviva, Offida, Rotella, Montedinove, Montalto, Cossignano, Ripatransone, Petrella e Grottammare. Una tappa considerata ‘mossa’ nella prima parte e più tranquilla, invece, negli ultimi 80 chilometri, visti i cinque giri sul lungomare che va da viale Buozzi alla rotonda di Porto d’Ascoli. Nel complimentarsi per il rinnovato connubio fra la riviera e lo sport a due ruote, il sindaco Antonio Spazzafumo ha definito la ‘corsa dei due mari’ "il primo grande evento del 2024 per ordine cronologico, che riesce ogni anno a portare l’attenzione dei media nazionali e internazionali sul nostro territorio, contribuendo a valorizzare le bellezze della nostra città e quelle di tutto il comprensorio". Il primo cittadino ha rimarcato come questa manifestazione sia in grado di legare San Benedetto ai comuni vicini, "tracciando un percorso che ogni anno calchiamo insieme ai sindaci del comprensorio verso l’obiettivo di consolidare una rete capace di agire per la promozione e lo sviluppo del Piceno come di quello di un’unica entità, indivisa e indivisibile". L’edizione 2024 della ‘Tirreno Adriatico’ sarà preceduta da un’interessante mostra in Palazzina Azzurra, dal titolo ‘Le bici dei campioni’ e organizzata dall’associazione Kronos Turismo Collettivo Aps con il patrocinio del comune.

Dall’inaugurazione di mercoledì 6 marzo alle 17.30, che vedrà la presenza del vicecampione del mondo del 1980, Gianbattista Baronchelli, fino a domenica 10, gli amanti delle due ruote potranno vedere da vicino tantissimi esemplari di biciclette (provenienti dalla collezione privata di Gianfranco e Dorina Trevisan) con le quali i campioni di sempre hanno conquistato i loro successi più importanti. Tra le altre, verranno esposte le bici di Fausto Coppi del 1954, che il campionissimo utilizzò con addosso la maglia iridata, conquistata al mondiale di Lugano l’anno precedente, e così pure quella di Felice Gimondi del 1974, che trionfò a Barcellona l’anno prima. Verrà esposta anche quella di Marco Pantani del 1991, con la quale arrivò secondo al Giro d’Italia per dilettanti.

Giuseppe Di Marco